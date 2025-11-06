Ausblick: The Wendys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Wendys wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Wendys in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 534,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 566,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,854 USD je Aktie, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at