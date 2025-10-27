Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
Think It's Too Late to Buy IonQ Stock? Here's the 1 Reason Why There's Still Time.
Quantum computing is expected to be the next wave of innovation beyond artificial intelligence (AI) that could lead to major technological breakthroughs that traditional computers are not capable of executing. The enthusiasm for its potential has sent share prices of IonQ (NYSE: IONQ) soaring more than 300% over the past year.Given that steep (and quick) rise, it's natural for investors to feel like they have missed their chance with such a stock, but great companies don't just double or triple; they deliver multibagger returns over decades. IonQ might just be getting started.IonQ just recently made a huge breakthrough that could lead to tremendous growth over the next decade and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
