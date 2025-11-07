Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
07.11.2025 10:45:00
This AI Stock Has Soared 475%, But Here's 1 Reason It Still Isn't a Bubble
Neocloud provider Nebius Group (NASDAQ: NBIS) delivered sizzling returns on the market in the past year, rising 475% as of this writing. This stunning surge in the stock is backed by the outstanding growth in the company's revenue in recent quarters, a result of the remarkable demand for its artificial intelligence (AI) data centers.This phenomenal rally may lead investors to think that Nebius stock is in a bubble. A closer look at the company's valuation would also suggest the same. But is it really in a bubble? Let's find out.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 643,00
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.