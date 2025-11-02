Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

02.11.2025 20:21:00

This Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Has Crushed Nvidia and Broadcom This Year. It Can Still Soar Higher.

Nvidia and Broadcom are the leading players in the artificial intelligence (AI) chip market, with both companies witnessing significant growth in revenue and earnings thanks to terrific demand.While Nvidia is the dominant force in the AI data center graphics processing unit (GPU) market, Broadcom leads the custom AI processor space. Both types of chips are being deployed for AI model training and inference, which explains why both have been reporting outstanding growth in recent quarters.Their impressive financial performance has translated into solid upside on the market as well. Nvidia stock has gained 42% this year as I write this, while Broadcom has registered a 56% increase. However, there's another semiconductor stock that has delivered much bigger gains than these giants. Lam Research (NASDAQ: LRCX) stock has shot up 117% in 2025 as of this writing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
