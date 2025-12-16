|
16.12.2025 13:09:00
This famed short seller explains why he’s doubling down on his bet against data centers
Jim Chanos says he’s not a fan of AI data centers, as he warns that the risk of a dot-com 2.0 is building.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
