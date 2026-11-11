This Fast-Growing Insurance Stock Is About to Do Something It's Never Done Before

For most of its time as a public company, the knock on Lemonade (NYSE:LMND) has been simple. It grows fast, but it loses a lot of money doing it. That's about to change, at least by one important measure.

In its third-quarter earnings report, Lemonade said that it expects to generate positive adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) in the fourth quarter for the first time. This is a major milestone, and it's one that shareholders have been waiting for. With that in mind, here's a rundown of Lemonade's numbers, its profitability claims, and what investors should keep in mind as we head into 2027.

Image source: The Motley Fool.

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