Boyd Gaming Aktie
WKN: 896499 / ISIN: US1033041013
|
16.11.2025 21:37:12
This Fund Sold $39 Million of Boyd Gaming Stock While Exiting MGM and Downsizing United Parks Bets
New York City-based HG Vora Capital Management fully exited its position in Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD), reducing its exposure to the stock by an estimated $39.1 million in the third quarter, according to an SEC filing on Friday.HG Vora Capital Management liquidated its entire stake in Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD), selling 500,000 shares during the third quarter. The transaction, estimated at $39.1 million based on quarterly average pricing, was disclosed in a Form 13-F filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on Friday. The fund reported no remaining shares in the company at the close of the quarter.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
