Eaton Aktie
WKN: 850940 / ISIN: US2780581029
|
02.11.2025 17:16:05
This Fund’s Biggest Bet? A $15 Million Move Into Eaton Vance’s Total Return Bond ETF
Coign Capital Advisors disclosed a purchase of 89,612 shares of the Eaton Vance Total Return Bond ETF (NYSE:EVTR) in the third quarter—an estimated $4.6 million transaction based on the average share price for the period, according to an SEC filing released on Thursday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released on Thursday, Utah-based Coign Capital Advisors increased its stake in the Eaton Vance Total Return Bond ETF by 89,612 shares in the third quarter. The estimated value of the shares acquired is $4.6 million, based on the average share price for the period. As of September 30, the fund reported holding a total of 298,819 shares of EVTR.The purchase lifted EVTR to 8.5% of the fund's reportable assets under management.
