AMSC Aktie
WKN: 928606 / ISIN: JP3124600002
|
10.11.2025 15:54:45
This Investor Sold $1.9 Million in AMSC Stock Ahead of 35% Post-Earnings Crash
On Thursday, Massachusetts-based Essex Investment Management disclosed in an SEC filing that it sold 100,461 shares of American Superconductor Corporation, reducing its position by approximately $1.9 million in the third quarter.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing released Thursday, Essex Investment Management trimmed its stake in American Superconductor Corporation (NASDAQ:AMSC) by 100,461 shares in the third quarter. The transaction reduced the fund’s reported position value by approximately $1.9 million, leaving it with 245,581 shares worth $14.6 million.Despite the reduction, American Superconductor Corporation still represents 2.2% of Essex's 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
