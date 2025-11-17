Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
17.11.2025 18:38:00
This is how much cash you need to start transforming your financial well-being
While having $2,000 saved is still well below the amount financial planners recommend for a full emergency fund, surveys show that it is a critical threshold for people’s financial well-being. Here’s why.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!