This Is Huge News for Novo Nordisk (Hint: It Doesn't Involve Ozempic)

Danish pharmaceutical company Novo Nordisk (NYSE: NVO) is pioneering a new wave of medical treatment for diabetes and obesity care.The company develops a long line of blockbuster glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonists, including Ozempic, Wegovy, Rybelsus, and Saxenda. The main compound that Ozempic, Wegovy, and Rybelsus share is called semaglutide.However, what sets Rybelsus apart from its sibling treatments is that it is an oral pill, whereas Ozempic and Wegovy are administered via injection.