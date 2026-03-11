Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
11.03.2026 11:33:00
This Is the Average Social Security Benefit for Age 70
Social Security retirement benefits can be started at any age between 62 and 70 for those who qualify based on their work record. However, claiming before full retirement age can result in a permanent reduction of up to 30%, while waiting until after full retirement age can result in an increased benefit.For someone born in 1960 or later with a full retirement age of 67, waiting until age 70 can result in a permanent 24% benefit increase.The average Social Security retirement benefit as of the latest annual 2025 Social Security Statistical Supplement was $1,975 per month. But waiting until age 70 can get many people a much higher monthly check. Here's just how much larger.
