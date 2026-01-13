Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
13.01.2026 19:43:00
This Popular Growth Stock Just Hit a Wall. What Comes Next?
The recent decline in Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock may leave investors scratching their heads. Its advancements in the artificial intelligence (AI) chip market have stoked optimism. Its announcements at the CES trade show last week also should have bolstered the bull case for its stock.Instead, the stock price has pulled back by around 9% over the course of the week. Does this mean bullish investors should change their outlook on AMD? Let's take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 957,00
|0,72%
