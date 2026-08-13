The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
13.08.2026 20:20:44
This Tech-Focused Vanguard Fund Is Crushing the Market This Year
The S&P 500 has risen an impressive 14% this year, as investors have remained bullish on top growth stocks. The broad index has averaged an annual return of around 10% for decades. And it's been outperforming that for three straight years, which is why it's noteworthy that it's still this hot. But one exchange-traded fund (ETF) that's been an even hotter buy, giving investors exposure to the world's top tech stocks, is the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT). Year to date, it's up over 30%. Is the ETF still a good buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.