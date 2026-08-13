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13.08.2026 20:20:44

This Tech-Focused Vanguard Fund Is Crushing the Market This Year

The S&P 500 has risen an impressive 14% this year, as investors have remained bullish on top growth stocks. The broad index has averaged an annual return of around 10% for decades. And it's been outperforming that for three straight years, which is why it's noteworthy that it's still this hot. But one exchange-traded fund (ETF) that's been an even hotter buy, giving investors exposure to the world's top tech stocks, is the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT). Year to date, it's up over 30%. Is the ETF still a good buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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