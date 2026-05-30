Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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30.05.2026 13:45:00
This Tiny Social Media Stock May Deserve a Second Chance
When most people think about social media stocks, they immediately think of Meta Platforms, the owner of Facebook, Instagram, and WhatsApp. However, there is a smaller social media stock that recently delivered solid earnings and looks poised for a comeback.Pinterest (NYSE: PINS) remains well below the all-time high it touched in 2021, and is down by more than 20% year to date. However, that price movement does not reflect the fundamental improvements that the image-focused platform is making in its business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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