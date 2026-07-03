Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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03.07.2026 06:00:24
Revolut and Monzo should heed Atom Bank’s not-so-tiny challenges
The encroachment of payments specialists on its turf makes the neobank’s life even harderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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