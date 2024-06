This Undervalued Stock Could Join Nvidia in the $3 Trillion Club

There are currently only three S&P 500 stocks in the $3 trillion club: Nvidia (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Apple (NASDAQ: AAPL). All three are valued right around $3.3 trillion. With a market cap of just under $2.2 trillion, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) looks like the best candidate to join this exclusive club. The stock would need to rise just over 36% to get there.NVDA Market Cap data by YChartsContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel