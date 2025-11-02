02.11.2025 17:31:48

This Wealth Firm’s $11 Million Bet on Short-Term Treasury Bills Shows a Cautious Optimism

Utah-based Coign Capital Advisors disclosed the purchase of 60,906 shares of the F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (NASDAQ:TBIL) for an estimated $3 million in the third quarter, according to an SEC filing on Thursday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Thursday, Coign Capital Advisors increased its position in TBIL by 60,906 shares during the third quarter. The estimated value of this purchase was $3 million, bringing the total holding to 218,317 shares valued at $10.9 million as of September 30.This buy brings TBIL to 6.% of Coign Capital Advisors LLC’s 13F AUM, making it the fund’s fourth-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
