Thomson Reuters: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Thomson Reuters präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,41 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thomson Reuters 0,960 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,47 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,71 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at