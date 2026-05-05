Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
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05.05.2026 12:30:00
Thomson Reuters Reports First-Quarter 2026 Results
TORONTO, May 5, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today reported results for the first quarter ended March 31, 2026: Strong revenue growth in the first quarter Total company revenues up 10% / organic revenues up 8% Organic revenues up 9% for the "Big 3" segments (LegalWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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