ThredUp A legte Quartalsergebnis vor

ThredUp A hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ThredUp A ein EPS von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 310,81 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 260,03 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at