Tidewater Midstream and Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tidewater Midstream and Infrastructure stellte am 14.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,780 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tidewater Midstream and Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,147 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,29 Milliarden CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at