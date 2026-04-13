Tiemco legte Quartalsergebnis vor

Tiemco lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 860,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tiemco 768,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at