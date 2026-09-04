Tillys A präsentierte Quartalsergebnisse

Tillys A hat am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tillys A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 163,5 Millionen USD im Vergleich zu 151,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at