09.10.2025 21:25:41
Tilray-Aktie zündet Turbo: Anleger feiern starkes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Irwin D. Simon, Chairman und Chief Executive Officer, betonte: "Mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen die Ergebnisse des ersten Quartals von Tilray die Wirksamkeit unserer strategischen Vision und disziplinierten Umsetzung. Das Erreichen eines Rekord-Nettoumsatzes von 210 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, die Erzielung eines Nettogewinns und die Stärkung unserer Bilanz sind nicht nur Meilensteine, sondern auch ein Beleg für unser Engagement für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Unsere globale Plattform ermöglicht es Tilray Brands, nicht nur an der Entwicklung der globalen Cannabis-, Getränke- und Wellnessbranche teilzunehmen, sondern diese auch anzuführen".
Die Tilray-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise stolze 22,44 Prozent stärker bei 2,1059 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
