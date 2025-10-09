Cannabis-Bilanz 09.10.2025 21:25:41

Tilray-Aktie zündet Turbo: Anleger feiern starkes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie zündet Turbo: Anleger feiern starkes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster großer Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im ersten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray starke Ergebnisse verbucht. Während der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (200,00 US-Dollar) um fünf Prozent auf 209,50 Millionen US-Dollar kletterte - Experten hatten mit 205 Millionen US-Dollar gerechnet-, stieg auch der Nettogewinn kräftig auf 1,5 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte unterdessen um neun Prozent auf 10 Millionen US-Dollar zu und der operative Netto-Cashflow um 34 Millionen US-Dollar.

Irwin D. Simon, Chairman und Chief Executive Officer, betonte: "Mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen die Ergebnisse des ersten Quartals von Tilray die Wirksamkeit unserer strategischen Vision und disziplinierten Umsetzung. Das Erreichen eines Rekord-Nettoumsatzes von 210 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, die Erzielung eines Nettogewinns und die Stärkung unserer Bilanz sind nicht nur Meilensteine, sondern auch ein Beleg für unser Engagement für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Unsere globale Plattform ermöglicht es Tilray Brands, nicht nur an der Entwicklung der globalen Cannabis-, Getränke- und Wellnessbranche teilzunehmen, sondern diese auch anzuführen".

Die Tilray-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise stolze 22,44 Prozent stärker bei 2,1059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie gefragt: US-Regierung segnet milliardenschwere Chip-Exporte in die VAE ab
DroneShield-Aktie gefragt: KI-Software und neue Strategien beflügeln
Diginex-Aktie mit Kurssprung: Rückenwind durch KI-Deals und ESG-Strategie

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street verliert -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegt sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen