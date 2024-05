Tilray Brands Announces At-The-Market Program to Fund Strategic and Accretive Acquisitions and Accelerate Expansion Plan Upon U.S. Cannabis Rescheduling When Effective

NEW YORK and LEAMINGTON, Ontario , May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (“Tilray Brands” or the “Company”) (Nasdaq | TSX: TLRY), a leading global lifestyle and consumer packaged goods company inspiring and empowering the worldwide community to live their very best life, announced Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel