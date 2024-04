Tilray kann Erwartungen nicht erfüllen - Aktionäre reagieren entsetzt

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Dienstag vor US-Börsenstart seine Bücher zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 geöffnet.

Für Tilray ist das dritte Geschäftsquartal 2024 mit einem Verlust von 0,12 US-Dollar zu Ende gegangen, nachdem die Analystenerwartungen bei -0,05 US-Dollar je Anteilsschein gelegen hatten. Damit lief das Geschäftsquartal für Tilray schlechter als erhofft. Vor Jahresfrist hatte das Cannabis-Unternehmen noch ein deutliches Minus je Aktie von 1,90 US-Dollar erzielt.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Der Umsatz lag mit 188,3 Millionen US-Dollar unter den Marktschätzungen (198,62 Millionen US-Dollar), vor Jahresfrist hatte Tilray noch Erlöse von 145,6 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen.

Die Anleger reagieren schockiert: Die Tilray-Aktie zeigt sich am Dienstag im Handel an der NASDAQ zeitweise 15,64 Prozent leichter bei 2,1850 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at