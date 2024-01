Tilray nach wie vor mit roten Zahlen - Tilray-Aktie in Rot

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Dienstag seine Bücher geöffnet.

Im zweiten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2024 hat Tilray weiterhin rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,07 US-Dollar, nachdem vor Jahresfrist ein Verlust von 0,11 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten im Vorfeld für das EPS einen Wert von -0,051 US-Dollar in Aussicht gestellt, Tilray entwickelte sich also auf Ergebnisseite etwas schlechter als erwartet.

Der Umsatz lag daneben mit 193,8 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (144,1 Millionen US-Dollar). Hier hatten Analysten zuvor auf Erlöse von 193,7 Millionen US-Dollar gehofft.

Die Tilray-Aktie zeigt sich im Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise 1,28 Prozent schwächer bei 2,31 US-Dollar.



