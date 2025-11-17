Time Technoplast präsentierte Quartalsergebnisse

Time Technoplast hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 2,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Time Technoplast 2,17 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 15,11 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at