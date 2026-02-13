Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
|
13.02.2026 15:48:00
Tiny Core Linux 17.0: Eine moderne Distribution in wenigen Megabyte
Die minimalistische Linux-Distribution aktualisiert ihre Basis auf Kernel 6.18.2 und GCC 15.2.0. Tiny Core bleibt dabei systemd-frei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!