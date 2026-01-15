TISCO Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

TISCO Financial Group lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TISCO Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 6,25 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 8,32 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TISCO Financial Group 8,62 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,90 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 25,07 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at