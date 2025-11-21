TJX Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TJX Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 80,82 ARS gegenüber 49,79 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TJX Companies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21 000,35 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 13 514,30 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at