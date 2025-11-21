TJX Cos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TJX Cos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TJX Cos ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TJX Cos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

