TK Elevator Aktie
WKN DE: TKE000 / ISIN: NET00TKE0000
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01.05.2026 06:00:28
TK Elevator sale shows private equity’s elevator pitch still works
The only way is up for Cinven and Advent after their deal with Finnish lift maker KoneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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