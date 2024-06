TMGT-Aktie springt an: Anleger freuen sich auf TV-Duell mit Joe Biden

• TMTG-Aktie litt wochenlang unter Ausverkauf an der NASDAQ• Trump zuversichtlich vor Schlagabtausch mit Konkurrent Biden• Trump Media & Technology Group-Aktie zieht kräftig an

Mit der TV-Debatte zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden steht am Donnerstag ein weiteres, enorm wichtiges Event im US-Wahlkampf an. Die beiden Kontrahenten treten sich in einem Duell gegenüber, Marktteilnehmer erwarten einen brisanten Schlagabtausch. Die Geschehnisse sorgen auch bei der Trump Media & Technology Group-Aktie für Bewegung.

Trump: "Es ist wie der Tod"

Wie die britische Internetzeitung "The Independent" berichtet, befürchten wohl einige Republikaner in Erinnerung an eine Debatte im Jahr 2020, in der der Ex-Präsident sowohl Biden als auch den Moderator mehrfach unterbrochen und übergangen hatte, Trump könnte sich vor dem nationalen Publikum erneut einen Fehltritt leisten. Führende Parteimitglieder drängten daher darauf, dass Trump ruhig bleibe und sich in jedem Fall an die Regeln der TV-Debatte halte. Demnach wäre es Trump auch gar nicht möglich, Biden etwa zu unterbrechen, da das Mikrofon des einen Kandidaten stumm geschaltet wird, während der andere an der Reihe ist zu sprechen, wie The Independent erklärt. Auf der Bühne seien weder Requisiten noch vorgefertigte Notizen erlaubt. Die Debatte werde zudem ohne Publikum ablaufen, es werden lediglich Trump und Biden sowie die Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash anwesend sein. Auch CNN, wo der Biden-Trump-Showdown ausgestrahlt wird, betonte, sie werden "mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das Einhalten der Zeitvorgaben und eine zivilisierte Diskussion sicherstellen". "Dann denk dran. Es gibt kein Publikum. Es ist wie der Tod. Es gibt zwei von uns und zwei von ihnen. Es ist wie der Tod. Das könnte das Langweiligste sein oder es könnte ziemlich aufregend werden. Wer weiß? Weißt du, ich habe sie schon erwischt", kommentierte Trump das anstehende Duell.

An einer der Vorwahlen der Republikaner hatte Trump übrigens nicht teilgenommen. Auf Truth Social hatte er sein Fehlen folgendermaßen erklärt: "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte. Ich werde daher nicht an den Debatten teilnehmen".

TMTG-Aktie erholt sich vor Duell

Trump scheint sich in jedem Fall keine Sorgen zu machen und wie gewohnt ziemlich siegessicher zu sein, wie auch der Kurs der Trump Media & Technology Group-Aktie zeigt. Nachdem es über Wochen hinweg bergab gegangen war für die TMTG-Papiere - die Kursverluste der letzten Zeit folgten, nachdem Trump von einer New Yorker Jury in 34 Anklagepunkten im Schweigegeld-Prozess für schuldig befunden war - klettern sie am Dienstag an der NASDAQ um 6,80 Prozent nach oben auf zeitweise 35,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at