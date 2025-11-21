TNF Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TNF Pharmaceuticals hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -111,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at