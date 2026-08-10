Toda Kogyo legte Quartalsergebnis vor

Toda Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 44,99 JPY gegenüber -19,470 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toda Kogyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at