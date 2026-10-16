TOHO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOHO stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,80 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 96,42 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at