Tokio Marine: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokio Marine hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokio Marine ein EPS von 250,80 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,03 Prozent auf 2 019,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 434,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at