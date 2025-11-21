Tokio Marine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokio Marine hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokio Marine 1,68 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at