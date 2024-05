Tokyo TY Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo TY Financial Group hat am 01.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 226,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo TY Financial Group ein EPS von 246,64 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 27,22 Milliarden JPY, gegenüber 28,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,96 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 839,60 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Tokyo TY Financial Group 693,01 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,15 Milliarden JPY – eine Minderung um 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 113,27 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at