Topdanmark A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Topdanmark A-S hat am 23.01.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 DKK. Im Vorjahresviertel waren 15,08 DKK je Aktie erzielt worden.

Experten hatten einen Gewinn von 2,89 DKK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden DKK erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,80 DKK gegenüber 22,00 DKK im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 13,03 DKK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 10,14 Milliarden DKK, befunden.

Redaktion finanzen.at