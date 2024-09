Toprak Razgatlioglu: Voller Fokus auf weitere Genesung, keine Teilnahme an den WorldSBK-Rennen in Cremona.

WM-Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu (TUR) wird nicht am kommenden Rennwochenende der WorldSBK im italienischen Cremona teilnehmen. Aktuelle medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass Razgatlioglu nach seinem schweren Sturz in Magny-Cours (FRA) weitere Zeit für seine Genesung benötigt. Daher wurde gemeinsam, in Abstimmung mit den BMW Motorrad Motorsport Ärzten, entschieden, Razgatlioglu von der Teilnahme in Cremona zurückzuziehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW