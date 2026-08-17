Toridollcorp legte Quartalsergebnis vor

Toridollcorp lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 33,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toridollcorp 49,04 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent auf 72,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at