Torishima Pump Mfg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Torishima Pump Mfg hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -30,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Torishima Pump Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at