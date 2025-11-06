Tosoh hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tosoh hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 27,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 274,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at