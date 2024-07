TotalEnergies erreicht obere Prognosegrenze im Fördergeschäft - Aktie verliert dennoch

Von sinkenden Raffineriemargen in Europa und im Nahen Osten hatte bereits Wettbewerber BP in der vergangenen Woche berichtet.

Der französische Energiekonzern erklärte am Dienstag, er erwarte, dass die gestiegenen Ölpreise den Gewinn der Sparte für Exploration und Produktion bis zum oberen Ende der prognostizierten Spanne getrieben hätten. Die Sparte ist üblicherweise der wesentliche Gewinnbringer des Konzerns. Im Auftaktquartal verzeichnete Totelenergies hier einen bereinigten Nettobetriebsgewinn von 2,55 Milliarden US-Dollar.

Die margenbedingte Belastung der Gewinne im Downstream-Bereich werde teilweise durch eine höhere Auslastung der TotalEnergies-Raffinerien und einen Anstieg der Vertriebsergebnisse kompensiert, so das Unternehmen.

Derweil soll das Ergebnis aus dem Geschäft mit Flüssiggas im Großen und Ganzen dem des ersten Quartals entsprechen. Damals waren 1,22 Milliarden Dollar verbucht worden.

TotalEnergies und SSE gründen JV für Ladeinfrastruktur

TotalEnergies will gemeinsam mit dem britischen Energieunternehmen SSE Ladeinfrastruktur in Großbritannien und Irland aufbauen. Die beiden Unternehmen werden zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Name Source gründen, das in den nächsten fünf Jahren 3.000 Ladepunkte für Elektroautos aufbauen und damit einen Marktanteil von 20 Prozent erreichen soll.

Das neue Joint Venture werde verlässliche, ultraschnelle Ladeinfrastruktur bereitstellen, so Totalenergies. Diese sei erforderlich, um die Nachfrage von E-Auto-Fahrern und Flottenbetreibern zu erfüllen vor dem Hintergrund der Emissionsziele der britischen Regierung. In Irland soll das Unternehmen dazu beitragen, das Ziel der Regierung zu erreichen, bis 2030 knapp 1 Million Elektroautos auf die Straße zu bringen.

An der Euronext in Paris gibt die Aktie von TotalEnergies zeitweise 0,52 Prozent auf 62,95 Euro nach.

BARCELONA (Dow Jones)