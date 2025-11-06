|
Toukei Computer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Toukei Computer hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 71,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 64,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Toukei Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
