|
04.03.2026 23:22:37
Tourmaline Oil Posts Q4 Loss
(RTTNews) - Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) on Wednesday reported a fourth-quarter net loss of $655.0 million or $1.69 per share, compared to a net income of $407.4 million or $1.09 per share last year.
Total revenue from commodity sales and realized gains were $1.715 billion, compared to $1.623 billion last year.
The company reported a record fourth-quarter average production of 659,204 boepd, within the previous guidance range of 655,000 - 665,000 boepd. For the first quarter, the company expects average production of 660,000 - 670,000 boepd, after taking into account the sale of the PRH assets which closed on February 2, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende tiefrot
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.