Towne BankShs Aktie
WKN: A0CA4B / ISIN: US89214P1093
|
23.10.2025 02:02:06
Towne Bank Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Towne Bank (TOWN) released earnings for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $38.97 million, or $0.51 per share. This compares with $42.94 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Towne Bank reported adjusted earnings of $63.49 million or $0.83 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.76 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 23.6% to $215.66 million from $174.51 million last year.
Towne Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.97 Mln. vs. $42.94 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.57 last year. -Revenue: $215.66 Mln vs. $174.51 Mln last year.
